德国跳远名将盼在东京帕运再创世界纪录

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（法新社东京22日电） 有「刀锋跳者」（Blade Jumper）称号的德国身障跳远好手雷姆（MarkusRehm），目标在东京帕运打破他早前创下的世界纪录，且他相信比赛场地的快速跑道能帮助自己达成目标。

雷姆是身障运动界最知名明星之一，他6月才以14公分之差打破自己原本保持的T64级跳远世界纪录，创下8公尺62的新纪录。他以这样的绝佳状态来到本届帕运参赛。

雷姆这项纪录已足以在1992年以来的历届帕运夺下金牌，但他有信心在24日开幕的东京帕运还能跳得更远。

早前结束的东京奥运在田径赛部分创造了3项世界纪录，包括在女子三级跳远项目。雷姆现在冀望比赛场馆的弹力跑道能带给自己助力。

他今天告诉记者：「我听说是快速跑道，对跳远很有利。在奥运赛时，三级跳远出现世界纪录；帕运若出现类似消息会很棒。」

雷姆希望达成连续3届帕运摘下跳远金牌的目标，那也将会是他生涯第4面奥运金牌。他曾和德国队友在2016年里约帕运夺得男子4x100公尺接力赛冠军。

雷姆坦言，要在帕运打破自己创下的世界纪录有难度，但他感觉已经准备好了。

雷姆说：「为了这一天，我的教练已尽一切努力来让我做好准备。我绝对会尝试挑战8公尺62（纪录）。我想我今年状态真的很好。我总是尝试以最佳状态参加每年最主要比赛。」（译者：张正芊/核稿：林治平）

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