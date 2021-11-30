德国通膨率创29年新高 欧洲央行仍提防过早紧缩政策

（法新社法兰克福29日电） 官方初步资料显示，德国11月物价涨幅写下29年来新高；但欧洲央行总裁拉加德警告，此时紧缩货币政策恐怕过早，可能损及区域经济复苏。

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德国联邦统计局（Destatis）今天公布，欧洲最大经济体德国11月消费者物价指数（CPI）较去年同期劲扬5.2%，主要是能源价格大涨及供应链瓶颈造成。

单是能源价格一项，11月就飙升了22%。德国10月通膨率也已高达4.5%。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制放宽后，全球物资需求高涨，除了推升能源价格，也造成劳力和主要原物料短缺。

德国联邦统计局指出，今年通膨率一方面受到去年基期效应影响，当时德国政府暂时调降销售税；另方面也受到今年初开始实施碳定价措施的冲击。

目前整个欧元区的生活成本都在攀升，使得欧洲央行（ECB）面临压力，可能有必要比原计画提早缩减振兴措施及考虑调高利率。

然而，欧洲央行目前为止仍坚持认为，19国组成的欧元区通膨明显升温只是暂时现象，并提防太早采取行动，以免扼杀走出疫情的经济复苏。

拉加德（Christine Lagarde）接受德国「南德日报」（Sueddeutsche Zeitung）专访时表示：「如果我们现在就紧缩货币政策，并不会产生多一艘货柜船或多一位卡车驾驶。」

拉加德说，目前的供应链短缺困境假以时日就会纾缓。她指出，根据欧洲央行估计，通膨率明年就会开始回落。（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

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