德国铁路事故 两列车对撞酿1死14伤

（法新社法兰克福14日电） 今天，德国南部城市慕尼黑（Munich）附近，有两通勤列车相撞，事故造成1死14伤。

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法新社报导，这起发生在当地时间下午4时40分的车祸，肇事原因目前不明。

当地媒体拍摄的画面显示，事故发生后，有乘客站在轨道旁边，至少一节车厢明显脱轨。

慕尼黑警方推文说：「两列S-Bahn（区间铁路）列车相撞，有1人丧命。」另有警方发言人告诉法新社说：「还有14人受伤。」

车祸发生在慕尼黑西南方，距离S-Bahn车站不远，两列车在同一条轨道上迎头撞上。

有超过200名的救难人员与警察赶往事故现场。

警方表示，最初有1名人受困车厢，所幸稍后已脱困。

德国销量第一的大报「画报」（Bild）指出，两车共载有95名乘客，其中1名驾驶被困在车厢残骸中。

事故导致巴伐利亚（Bavaria）地区一段铁道关闭，改由接驳公车载客。

事故当下，人在车上的乘客告诉地方媒体「水星报」（Merkur）说，当时他们听到一声巨响，然后人就往前飞。

德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，有关当局已经展开调查。

© 2022 AFP