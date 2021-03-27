德国队中场战将满满 勒夫最甜蜜负荷

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（法新社柏林27日电） 今夏的欧国杯将是德国男足国家队教头勒夫（Joachim Loew）的告别秀，目前德国中场人才济济，届时要找哪些人担纲中场先发主力、又要割舍谁，已成勒夫最甜蜜的负担。

德国队昨天在欧洲区世界杯会外赛3比0大胜冰岛，由基米希（Joshua Kimmich）、格列茨卡（Leon Goretzka）、京多安（Ilkay Gundogan）与哈斐茨（Kai Havertz）4人组成中场核心。后3人当天有进球，基米希则是组织攻势的灵魂。

但可供勒夫挑欧国杯正选的中场远不只这4人。向来是德国中场先发大将的克罗斯（Toni Kroos）目前因鼠蹊部拉伤缺阵，国手里还有因新型冠状病毒确诊而正隔离中的霍夫曼（Jonas Hofmann）。

甚至国家队战功彪炳的拜仁慕尼黑老将穆勒（Thomas Mueller），必要时仍可重新徵召入队。

勒夫已放话要拿下会外赛头3战，赢了冰岛后，28日将作客罗马尼亚，31日回德国杜伊斯堡（Duisburg）迎战北马其顿。

除前述正值选手生涯成熟期的战将外，未来的中场新星也已冒出头。18岁的拜仁小将穆夏拉（Jamal Musiala）昨天在对冰岛的尾声替补上阵，是他成人国家队处女秀；17岁的斐尔茨（Florian Wirtz）有望对罗马尼亚之战首秀。

等克罗斯伤愈归队后，勒夫就要为带谁进欧国杯正选国手伤脑筋。

当被问到克罗斯该否担心会被割爱时，勒夫不加思索地答道：「克罗斯为何要忧心位置不保？他可是世界级的选手。」言下之意克罗斯应该仍是先发中场正选。

有一个选项是把基米希移到右后腰，勒夫表示到5月再来伤脑筋，但若伤兵全员归队，中场兵强马壮确实够勒夫「头痛」；欧国杯订6月11到7月11日点燃战火。

德国亟需走出去年11月在欧国联0比6惨遭西班牙蹂躏的阴霾，重振球迷信心，61岁的勒夫已表明欧国杯后要卸下15年的国家队兵符，一座欧国杯冠军会是最佳结局。

不过今夏欧国杯，德国与法国、葡萄牙、匈牙利分在同一小组，葡萄牙是欧国杯卫冕军，法国是新科世足冠军，匈牙利也非吴下阿蒙，德国届时硬仗难免。

© 2021 AFP