德国防部长带儿子搭军机出游 遭在野党议员抨击

（法新社柏林10日电） 德国国防部长兰布雷特（Christine Lambrecht）因允许她的儿子搭乘政府直升机陪伴她出游，今天受到在野党批评。

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财经内幕（Business Insider）报导，兰布雷特和21岁儿子亚历山大（Alexander）4月中从柏林搭乘德国联邦国防军（Bundeswehr）直升机前往德国北部，她儿子还在机上拍照分享到Instagram。

兰布雷特利用这次旅程，探视什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）施塔杜姆（Stadum）的部队，然后再前往附近的叙尔特岛（Sylt）与儿子度过短暂复活节假期。

德国国防部发言人告诉法新社，兰布雷特带一名家庭成员搭直升机，并没有违反规定，而且兰布雷特为她的飞行「支付百分之百费用」。

然而，德国媒体质疑此举是否明智，「明镜周刊」（Der Spiegel）称这件事「引人侧目」，「画报」（Bild）也质疑在乌克兰危机期间还跑去渡假的必要性。

在野的中间偏右基督教民主党（CDU）议员佛瑞（Thorsten Frei）指控，兰布雷特将德国空军「与汉莎航空（Lufthansa）」混为一谈。

基督教社会党（CSU）国防政策发言人布兰德尔（Reinhard Brandl）表示，鉴于乌克兰战争，兰布雷特渡假的时机「已处于分寸边缘」。

他告诉明镜周刊：「她的儿子还在Instagram上吹嘘，他可以搭政府直升机飞往叙尔特岛，那是最后一根稻草。」

© 2022 AFP