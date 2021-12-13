德国：若乌克兰紧张升温 北溪天然气2号管线不会营运

（法新社柏林12日电） 德国新任外交部长贝尔伯克今天表示，根据柏林与华盛顿共识，若乌克兰再出现「局势升高」，从俄罗斯通抵德国的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）不会获准营运。 贝尔伯克（Annalena Baerbock）对德国第二电视台（ZDF）解释总理萧兹（Olaf Scholz）先前的威胁说：「若是局势进一步升高，这个天然气管线不会展开服务。」 贝尔伯克是在七大工业国集团（G7）周末针对俄罗斯紧张局势召开会议后，做出上述表示。明天她还将和欧洲伙伴会商。 萧兹稍早造访波兰时表示：「认为侵犯一个欧洲国家的边界不会承受任何后果，将是大错特错。」

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这条管线近年来获得俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）与德国前总理梅克尔（Angela Merkel）支持，但也有许多国家严厉批评。 美国与数个东欧国家担心欧洲太仰赖蒲亭治下的俄罗斯，乌克兰则害怕，由于这条管线绕过其国境，乌克兰经济与外交会因此削弱。

萧兹表示，德国会「尽其所能」，确保乌克兰仍为俄国天然气输出到欧洲的转口国。 这条1200公里的管线由俄罗斯经波罗的海（Baltic）海底通到德国，已于9月竣工。

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