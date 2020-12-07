德国10月工业生产优于预期 汽车产业成长带动

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（法新社法兰克福7日电） 德国今天公布的数据显示，10月工业生产优于预期，反映在柏林当局最近实施的防疫封锁措施前，德国的经济持续复苏。

德国联邦统计局（Destatis）今天公布，10月工业生产较前一个月成长3.2%，主要因德国重要的汽车产业强劲表现带动。

德国10月工业生产增幅优于FactSet访调分析师预估的1.5%，连续第6个月成长。

尽管如此，德国工业生产仍低于疫情前的水准。

德国重要的汽车产业10月生产和上月相比成长9.9% ，仍比2020年2月疫情前水准低了6个百分点。

为了遏止第二波疫情，德国总理梅克尔（Angela Merkel）11月实施新防疫措施，锁定餐饮业、文化和休闲服务业，这波新防疫措施已延长至1月10日。

不过，在工厂继续开工下，制造业料不会受到严重的影响。

巴登符腾堡邦银行（LBBW）经济学家尼克拉许（Jens-Oliver Niklasch）表示：「德国经济的骨干证明在这一特殊时刻，它仍是稳定的力量。」

「10月的数据也有助于减缓人们忧心最后一季经济恐出现大幅萎缩的疑虑。」

德国在解除防疫封锁措施，商店重新开门营业，工厂恢复运作后，第3季经济成长8.5%。但随着防疫措施重创服务业，加上消费者需求滑降，第4季经济恐出现萎缩。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2020 AFP