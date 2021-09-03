德国2比0擒列支敦斯登 新帅处女秀夺胜

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（法新社瑞士圣加伦2日电） 德国队今天在世界杯足球赛欧洲区会外赛对上列支敦斯登意外陷入苦战，终场2比0小胜，德军新任主帅佛利克（Hansi Flick）处女秀虽开红盘，但球队表现平平。

德国队直到上半场第41分钟才由效力英超切尔西的斐纳（Timo Werner）破门打破0比0僵局，下半场第77分钟再靠萨内（Leroy Sane）进球底定战局。

德国先前遭北马其顿0比0逼和，这战赢球相关关键，让德国在欧洲区会外赛J组的落后不致扩大；目前德国还落后榜首亚美尼亚1分积分。

德国将于5日在斯图加特主场迎战亚美尼亚，8日作客冰岛。佛利克先前设定要3战全胜拿下9分积分，小胜列支敦斯登后还有两关要过。

德国队今夏在欧国杯（Euro 2020）16强赛0比2败给英格兰遭淘汰后，勒夫（Joachim Loew）卸下多年兵符由佛利克接手，今天是他执教德军的首战。

德国队2014年世界杯封王攀上颠峰，当时佛利克担任助理教练襄助勒夫，德国在2016年欧国杯踢进4强后刚始走下坡，2018年世界杯更破天荒小组赛便遭淘汰跌入谷底，去年11月在欧国联0比6惨遭西班牙血洗，亟待重振雄风。

© 2021 AFP