德国2邦选举梅克尔政党料将大败

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（法新社德国斯图加特14日电） 德国最大党基督教民主党有议员涉及口罩贪渎丑闻，处理疫情又频频失当，总理梅克尔所属保守派政党的同志料将遭到选民惩罚，在今天2场重要的地方选举遭遇溃败。

莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）与巴登符腾堡邦（Baden-Wuerttemberg）新议会选举，被视为9月26日大选风向球，但保守派议员却是前景堪虑。

最近民调显示，梅克尔（Angela Merkel）所领导中间偏右基督教民主党（CDU）／基督教社会党（CSU）联合政府的支持度跌到1年新低，仅剩30%左右，民众不满政府对疫情的处理是主要原因。

德国第一大报「画报」（Bild）表示，保守派应该「挨选民一记耳光」。

疫情初期有议员看似从口罩交易获益的消息重创基督教民主党与基督教社会党形象，3位议员最近还被迫下台。

而疫苗接种缓慢又充斥官僚作风、免费快筛延后实施、尽管封城数月传染率仍居高不下，在在让民怨沸腾，也更加深了保守派的困境。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）写道，「如果公民觉得政府有做事，有抵挡病毒、带大家度过危机」，大家或许能忘记「口罩事件」，「但政府并没有做到」。

在莱因-法耳次邦，中间偏左的社会民主党（Social Democrats）民调已超越基督教民主党，为人气颇高的邦长德雷尔（Malu Dreyer）与绿党（Greens）以及亲商自由民主党（FDP）合组联合政府铺路。

而各界最关注的莫过于巴登符腾堡邦的选举，这是德国唯一由绿党人士出任邦长的邦。

巴登符腾堡邦目前由左倾的生态学者与基督教民主党共同执政，或能作为第一个后梅克尔时代联邦政府的参考。

但民调显示，基督教民主党在位于西南部的巴登符腾堡邦支持度空前低迷，与此同时，绿党却持续扩大领先。

在对气候变迁担忧日增的情况下，绿党近年来全国支持度也日渐攀升。

© 2021 AFP