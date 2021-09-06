德国6比0痛宰亚美尼亚 世足会外赛登小组龙头

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（法新社德国斯图加特5日电） 2022世界杯足球赛欧洲区会外赛，德国队格纳布里（Serge Gnabry）开赛15分钟内连进两球，终场6比0痛宰亚美尼亚，拉下对方后跃居会外赛J组榜首。

格纳布里第6、第15分钟各进一球，罗伊斯（Marco Reus）、斐纳（Timo Werner）分别在第35分钟、45分钟破门，踢完上半场德国已4比0领先。

霍夫曼（Jonas Hofmann）第52分钟将比分扩大为5比0，还助攻让替补上阵的19岁小将艾迪耶米（Karim Adeyemi）伤停补时第91分钟攻入国家队生涯首颗进球，让亚美尼亚1年多来的首场败仗就是惨败。

德国队3月爆冷在主场1比2败给北马其顿后调整见效，今天赢球后以2分积分差登上J组榜首。

德军2日对战同组弱旅列支敦斯登是新任主帅佛利克（Hansi Flick）接掌兵符后的处女秀，但当天德国只2比0小胜，表现并不突出。佛利克在执教后第2战一口气换了6名先发球员，表现立即判若两队。

德国队今天创造出的得分机会几乎都能把握住，打得来访的亚马尼亚毫无招架之力。

已属德军阵中大哥级的球星罗伊斯踢进个人两年来国家队第1个进球，中场球星格列兹卡（Leon Goretzka）也有2次漂亮助攻。

格列兹卡赛后说：「这才是佛利克接掌帅印后我们该有的样子。」

© 2021 AFP