德国9月物价年增率达4.1%

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（法新社法兰克福30日电） 德国官方今天公布的数据显示，9月德国消费者物价年增率达4.1%，创下1993年以来最高增幅，主因能源价格上扬以及增值税降而复升的效应。

根据德国联邦统计局（Destatis）估计，通货膨胀率连续第3个月加速，9月年增率达到4.1%。这个欧洲最大经济体8月消费者物价的年增率是3.8%。

统计局表示，通膨率急升的原因之一是德国2020年为对抗疫情和油价下挫带来的经济冲击，曾暂时降低增值税，但今年已恢复。

此外，因各国都争相想确保供货，而天然气供应有限，也助长消费者能源价格上扬。

德国公营复兴信贷银行（KfW）的首席经济专家柯勒-盖布（Fritzi Koehler-Geib）说，能源价格「可能到年底都居高不下」。

他预测，「这应该会让整体通货膨胀率在今年剩下几个月都维持在3%以上」，而后才会掉回2%以下。

原物料和工业零组件的供应遭遇瓶颈，影响全球生产作业并推升物价。

联邦统计局表示，这些涨价压力目前「只有部分」已转嫁给消费者。与前一个月相比，9月物价堪称持平。

欧洲中央银行（European Central Bank）总裁拉加德（Christine Lagarde）一再表示，最近物价上涨致使通货膨胀率超过央行的2%目标，主要肇因暂时性因素。她28日才说，面对供应短缺带动的高通膨，银行不应「反应过度」。

© 2021 AFP