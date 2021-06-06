德大选前最后一场重要邦选举 极右派挑战基民党

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（法新社柏林6日电） 德国东部萨克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）今天举行邦选举，这是德国9月全国大选前最后一场重要考验，极右派对总理梅克尔的保守派构成严峻挑战。

萨克森-安哈特邦是德国最小的邦之一，人口仅220 万。但梅克尔（Angela Merkel）的基督教民主党（CDU ）与极右派的德国另类选择党（AfD）在这里声势并驾齐驱，大大提升这场邦选举的受关注度。

德国9月26日将举行16年来首场没有梅克尔的全国大选。今天德国另类选择党若胜选，除将重挫保守派气势，还会在全国大选前，严重削弱基民党新党魁拉谢特（Armin Laschet）本已脆弱的地位。

柏林自由大学（Free University）政治学家冯克（Hajo Funke）告诉法新社：「如果今天的结果是德国另类选择党比基民党稍强，可能会引起基民党人事相关辩论，这样一来将动摇基民党全局。」

基民党数十年来一直是萨克森-安哈特邦的主导势力，自1990年两德统一以来，得票率只在一次邦选举中让出榜首。

然而极右派的德国另类选择党在2016年上次邦选举时稳固立足。梅克尔2015年允许叙利亚等战乱国家的移民入境，引发选民不满，德国另类选择党趁机得利。

基民党在当年邦选举拿下30%选票，与社会民主党（SPD）与绿党共组执政联盟；德国另类选择党得票率为24%。

「画报」（Bild）4日公布的最新民调则显示，基民党支持率27%，只比德国另类选择党多出1个百分点。

© 2021 AFP