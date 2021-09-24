德大选辩论最终回 选后群雄并起似不可免

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（法新社法兰克福23日电） 德国大选最后一场电视辩论今登场，居领先两党的领袖萧兹和拉谢特呼吁建立更强大的欧盟。这场距投票仅3天的最终回辩论几不会动摇选情，选后面临漫长组阁似不可免。

梅克尔结束16年总理执政生涯不再连任，9月26日大选将决定德国新任总理谁属。民调显示，梅克尔所属的保守派基民/基社联盟（CDU/CSU）支持度原本落后，但现已直追中间偏左的社民党（SPD），双方差距已缩小到仅剩2%。

西方盟邦正密切关注这场大选，担心欧洲最大经济体德国选后的不确定性，恐影响国际参与长达数周甚至数月。

在战况胶着的竞选期间，社民党的总理候选人、现任副总理兼财长萧兹（Olaf Scholz）及基民/基社联盟总理候选人拉谢特（Armin Laschet）几未主打外交政策，不过两人在最终回的电视辩论会双双呼吁建立一个强大的主权欧洲。

现任德国北莱因-西发利亚（North Rhine-Westphalia）邦总理的拉谢特说：「我们需要更团结的欧洲，我们必须同声一气。使得即使美国撤退，我们也可以采取行动。」

萧兹说，欧盟必须团结一致，以在全球舞台保持相同立场，并强调与美国和北大西洋公约组织（NATO）合作的重要性。

绿党总理候选人贝尔伯克（Annalena Baerbock）呼吁欧盟应有一致的中国政策，「这样就不会彼此出现捍格」她还主张与北京往来应「对话与强硬」兼具。

德国第二电视台（ZDF）在同一天所做民调显示各党支持度拉近，使潜在的内阁组合更难预测。最新民调显示社民党以25%领先，基民/基社联盟23%紧追其后，绿党16.5%居第3，自民党11%、AfD10%、左派党6%。几可肯定选后组阁将有漫长谈判过程。（译者：刘文瑜/核稿：陈亦伟）

© 2021 AFP