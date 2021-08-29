德媒曝皇马巴萨尤文将办新赛 与欧冠杯拚高下

广告 继续浏览后续

（法新社柏林28日电） 欧洲12个足坛豪门筹组超级联赛失败后，德国权威新闻杂志「明镜周刊」报导，皇马、巴萨、尤文3支仍支持超联的「叛军」，计画将办比赛取代欧洲足总的欧冠杯等赛事。

来自英格兰超级足球联赛（Premier League）、西班牙甲级足球联赛（La Liga）、义大利甲级足球联赛（Serie A）的12支足坛豪门，4月一度宣布另组「超级联赛」（Super League），短暂在欧洲足坛掀起轩然大波。

成立超级联赛的目的，是要和主管欧洲足球的欧洲足球总会（UEFA）争权夺利。

但在球迷、球员、政治人物和相关组织等各方激烈反对下，西甲的马德里竞技、AC米兰、国际米兰，英超的曼城、曼联、利物浦、切尔西、兵工厂、托登罕热刺等9队退出，让「政变」在短短48小时内瓦解。

但「明镜周刊」（Spiegel）的报导指，皇家马德里、巴塞隆纳和尤文图斯3支剩下的「叛军」，正与两家顾问公司合作，想在接下来展开「超级联赛2.0」（Super League 2.0）。

明镜周刊表示，他们看过一份10页文件，名称就写着「为超级联赛开疆辟土，重建、重置及胜利的策略」。

文中制订方针，要去赢得其他顶级球会，和诸如政治人物、相关利益人士与记者等关键人物的支持。

策略勾勒出不同场景，像是以有20支球队参与的「超级联赛1」（Super League 1）取代欧洲足总的欧洲冠军联赛（Champions League），以同样有20队参加的「超级联赛2」（Super League 2）取代欧洲联赛（Europa League，俗称欧霸）。

超级联赛1、超级联赛2都会有升、降制度。

© 2021 AFP