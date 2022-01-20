德将公布教会性侵儿童报告 前教宗本笃十六世角色受瞩

（法新社柏林20日电） 德国针对天主教会处理儿童性侵案件处理的报告将于今天曝光，内容可能极具爆点，前教宗本笃十六世（Benedict XVI）也是受瞩焦点之一。

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Westpfahl Spilker Wastl法律事务所将公布报告，分析1945至2019年间慕尼黑（Munich）与弗赖辛（Freising）教区如何处理性侵案件。

委托事务所拟定报告的慕尼黑教区表示，会检视「应负责者是否遵循法律规定…在处理疑似案件与可能的加害者之时，是否行事得宜」。

俗名拉辛格（Joseph Ratzinger）的本笃十六世1977至1982年间担任慕尼黑教区主教，在此期间，恶名昭彰的娈童教士贺勒曼（Peter Hullermann）在德国西部艾森（Essen）被控性侵11岁男童后，被调往慕尼黑。

尽管贺勒曼有性侵历史，仍被重新指派神职。

1986年，贺勒曼因猥亵更多孩童遭定罪，被判缓刑，当时拉辛格已被调往梵蒂冈。

贺勒曼遭定罪之后，仍继续从事儿童相关工作多年，他的案件被视为教廷不当处理性侵案的相关案例。

本笃十六世否认对贺勒曼的过去知情。

根据德国媒体报导，本笃十六世提供了82页声明，回应Westpfahl Spilker Wastl的质疑。

© 2022 AFP