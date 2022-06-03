德州一家五口惨遭灭门 疑逃狱囚犯犯案后遭警击毙

（法新社华盛顿3日电） 美国德州警方今天表示，一名遭到定罪的重刑犯越狱后，疑似冷血杀害一个家庭，该名逃犯已经遭执法人员开枪击毙。

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当地警长办公室表示，昨天在利昂郡（Leon County）森得维镇（Centerville）附近的1间住宅内发现5具尸体，包括1名成人和4名儿童。

德州刑事司法局（Texas Department of Criminal Justice）发言人克拉克（Jason Clark）透过声明称，执法人员在乔丹顿镇（Jourdanton）找到被害家庭遭窃车辆，并以钉刺带限制车辆移动，嫌犯罗培兹（Gonzalo Lopez）与警方交火，遭警员开枪击毙。

克拉克表示，嫌犯手持1把半自动AR-15步枪与1把手枪，据信是在受害家庭的家中取得。没有警员在这场枪战中受伤。

罗培兹5月12日在搭乘巴士移监过程中逃跑后，警方持续在德州东部搜索他的踪迹。

克拉克指出，46岁的罗培兹因一级谋杀罪遭判无期徒刑。他在巴士上挣脱束缚、锯断关押他的金属笼，最后攻击巴士司机逃跑。

克拉克说：「罗培兹显然是个杀人凶手，丝毫不重视人命。」当局并未透露受害者身份与年龄。

他表示，被害家庭平常住在休士顿地区，案发地点是他们的度假小屋。

© 2022 AFP