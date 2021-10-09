德州严苛堕胎禁令 美联邦上诉法院允暂时恢复

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（法新社华盛顿8日电） 美国联邦上诉法院今天裁定，德州可恢复实施禁止大多数堕胎行为的法律。两天前，联邦最高法院才暂时挡下这项禁令。

纽奥良州的联邦第五巡回上诉法院暂时搁置6日的裁定，实际上等同恢复实施「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）。

9月生效的德州心跳法是美国境内最严格的禁止堕胎法，只要能侦测到胚胎心跳，通常约在孕期第6周，一律不得堕胎，即使是因乱伦或性侵怀孕也不能例外。

6日傍晚，联邦地区法院法官皮特曼（Robert Pitman）核发临时禁止令，停止实施称为德州参议会第8议案（Senate Bill 8）的德州心跳法，部分诊所因此再度恢复提供堕胎服务。

皮特曼在意见书中称这项法律「公然违宪」，称这违反美国联邦最高法院1973年对「罗诉韦德案」（Roe vs. Wade）作出的划时代判决，即认定女性堕胎权获得宪法保障。

共和党籍的德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）马上提出上诉，今晚获得许可。

派克斯顿在推特发文说：「今晚的大新闻，第五巡回上诉法院已批准暂时恢复参议会第8议案。我会在每次联邦政府越界时出手反击。」

© 2021 AFP