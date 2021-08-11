德州众院通过逮捕出走华府民主党议员

广告 继续浏览后续

（法新社达拉斯10日电） 美国德州众议院议长费兰今晚签属52位民主党议员的逮捕令，他们7月为抵制投票法而出走华府退席加开的临时会，导致法定人数不足。德州共和党众议员稍早投票通过逮捕令。

「达拉斯晨报」（Dallas Morning News）引述费兰（Dade Phelan）的发言人报导，费伦签署的逮捕令明天将传发给众院警卫官。德州众议院以80票对12票通过把缺席议员找回来的动议，仅1位共和党议员反对。

数十名德州民主党众议员7月从德州逃到华盛顿，目的是拖过州长艾波特（Greg Abbott）为了通过投票法案而加开的临时会。他们认为这项立法会限制投票。

德州民主党众议员5月为破坏共和党表决投票法的计画而罢会，导致艾波特须加开临时会。美国总统拜登（Joe Biden）曾批评该法压迫选民并「伤害民主」。

这些民主党议员退席，导致德州众议院缺乏通过任何法案的足够法定人数。达拉斯晨报报导，目前至少还有24位德州民主党议员仍待在华府。

跟据报导，德州众院民主党党团总召特纳（ChrisTurner）表示：「为了保护我们的选民而造成开议法定人数不足，这么做完全在我们立法者的权利范围内。」

特纳在声明中还说：「德州民主党众议员决意，尽一切可能来反抗共和党对人民投票自由的攻击」。

引发争议的「参议院7号法案」（Senate Bill 7）被认为可能使通信投票更困难，因内容要求选民须提供更多身分资讯、禁止地方官员寄送不在籍投票申请书给未提出要求的选民，以及废止延后投票与免下车投票。

支持者说，法案的设计能让投票更无舞弊疑虑。批评者则说，这会让少数族裔选民投票更麻烦，而通常这些人都倾向投给民主党。

「纽约时报」报导，由共和党掌控全席的德州最高法院今天稍早推翻早前判定艾波特和费伦无权逮捕缺席议员的裁决，数小时后德州众议院就通过逮捕令。

从奥斯汀（Austin）出发的德州民主党议员在华府请求联邦议员的协助，以阻挡州层级订立限制投票的法案。

全美各地民主党议员认为，在川普（Donald Trump）去年11月总统连任失利并不断指控选举舞弊后，各州共和党议员都提出类似提高投票门槛的法案。

即使出走的民主党议员回到德州后被逮并带回众议院，仍无法确保出席议员足以达到法定人数，遑论德州警察并无权限抓捕仍在华府的议员。（译者：曾婷�u/核稿：张正芊）

© 2021 AFP