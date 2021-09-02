德州堕胎禁令上路 最高法院驳回紧急请求

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（法新社华盛顿1日电） 德州一项几近全面禁止堕胎的法律今天上路，总统拜登矢言将捍卫妇女权利。数小时后，美国联邦最高法院也正式驳回人权团体和人工流产诊所为挡下新法所提的紧急请求。

「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）禁止在妊娠6周后进行堕胎手术，无一例外，即使是性侵或乱伦受孕也一样。很多女性怀孕6周时还不知道自己有孕。

拜登今天矢言要捍卫女性堕胎权，说德州新法公然违背1973年使全美堕胎合法化的「罗诉韦德案」（Roe vs. Wade）。

拜登说：「令人愤怒的是，它授权普通公民对任何他们认为协助堕胎的人提起诉讼。」

他说：「我的执政团队将致力保护、捍卫罗诉韦德案近半世纪前所赋予的宪法权利。」

德州参议会第8议案（Senate Bill 8）5月获德州共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）签署，今天上路。新法将合法堕胎的时间提早到6周，也就是通常可以测到胚胎心跳的时候。

类似法律也在美国十多个由共和党执政的州通过，但全都遭法院挡下。

美国民权联盟（American Civil Liberties Union）、美国计划生育协会（Planned Parenthood）和生育自主权中心（Center for Reproductive Rights）等团体8月30日向联邦最高法院提出紧急请求，希望能阻止德州「心跳法」上路。

但联邦最高法院并未在新法上路前做出裁决，且在新法上路后以5票对4票驳回请求。

鉴于德州「约85%至90%」接受人工流产的妇女，妊娠都已超过6周，新法无疑等同全面禁止堕胎手术，恐迫使许多诊所关门。

德州反堕胎法不同于其他州之处在于，它允许一般民众以提起民事诉讼的方式来贯彻禁令，而非交由检察官、卫生单位等州官员处理。

德州新法鼓励所有公民检举执行堕胎术的医师和任何协助堕胎的人，「成功提告者将获得至少1万美元（约新台币28万元）的报答」，而且这份酬金将由被告支付。

生育自主权中心理事长诺查普（Nancy Northup）说，德州堕胎法将迫使女性在疫情期间「离开州内」以获得宪法保障的医疗健保，她并说，「许多人将无法负担这么做，这是残酷、不道德且非法的」。

国家广播公司新闻网（NBC News）今天公布的民调显示，美国54%受访者认为，所有或绝大多数人工流产都应合法化，42%则认为应属非法行为。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP