德州女教师日前护童丧命 丈夫今心脏病发辞世

（法新社德州尤瓦尔迪26日电） 美国德州洛伯小学（Robb Elementary School）4年级教师贾西亚（Irma Garcia）在日前的校园枪击案中挺身保护学童，不幸殉职，亲戚表示她的丈夫也因过度悲伤去世。

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自称是贾西亚表亲的奥斯汀（Debra Austin）在她成立的群众募资平台「资助我」（GoFundMe）页面写道，贾西亚的丈夫乔（Joe）「今天上午（2022年5月26日）因医疗紧急情况悲惨离世」。

她写道：「我真心认为乔是心碎而死，失去人生30多年的挚爱太难受了。」

自称是贾西亚外甥的马蒂内兹（John Martinez）也推文说，乔是因为悲痛而离世。当地电视台新闻主播朱尼嘉（Ernie Zuniga）则推文称，乔死于心脏病发。

依据洛伯小学网站，贾西亚夫妻结婚24年，有4个小孩。

根据警方，贾西亚和另一名教师米瑞列丝（Eva Mireles）在枪手冲进教室后试着保护学生而死。枪手把门封住后持半自动步枪扫射，造成19名年仅9、10岁的学童丧命，另有多人受伤。

白宫今天宣布，总统拜登（Joe Biden）与妻子吉儿（Jill Biden）将于29日前往德州，向死者的亲友表达哀悼。

英国哈利王子40岁的妻子梅根（Meghan Markle）今天也突然造访事发的尤瓦尔迪镇（Uvalde）。她身穿牛仔裤和T恤，头戴蓝色棒球帽，在尤瓦尔迪法院外的临时纪念场地弯身献花。

发言人表示，梅根是以个人名义和母亲身分造访尤瓦尔迪，以向这个悲伤的社区表达哀悼之意和支持。

© 2022 AFP