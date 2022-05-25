德州小学枪击案 美国枪枝管制争论再起

（法新社华盛顿24日电） 美国政治人物在针对枪枝问题采取行动方面，将因德州一所小学今天发生大规模枪击事件，导致19名学童丧命而面临更多压力，但也可能只会带来细微改变，甚至毫无变化。

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根据枪枝管制倡议组织「城镇枪械安全」（Everytown forGun Safety）所言，这是今年第8起大规模枪击事件。此案发生前10天，一名18岁枪手在纽约州一间超市枪杀10名非裔美国人。

然而，在康乃狄克州新镇（Newtown）桑迪胡克小学（Sandy Hook）2012年发生枪击案，导致20名学童与6名教职员丧生，以及佛罗里达州派克兰市（Parkland）2018年发生校园枪击案，夺走17条人命后，美国对于购买枪枝和拥枪的限制并无显着改变。

美国总统拜登在带领全国为这起枪击案哀悼时说：「我曾希望，当我成为总统后，我不必再做一次这件事。」拜登矢言要克服枪枝游说团体的压力，设法收紧拥枪权。

拜登形容德州小学枪击案是美国的「另一场大屠杀」。他说：「可爱、天真的2、3、4年级学生，我真的厌倦了这样的事，我们必须采取行动。别告诉我说，我们无法对这样的大屠杀做些什么。」

但在美国，各种枪枝，尤其是火力强大的突击步枪和半自动手枪，比过往任何时候都要便宜，且更容易取得。

今天发生这起大规模枪击事件，再度掀起各界对枪枝、公共安全及拥枪权的辩论。

© 2022 AFP