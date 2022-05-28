德州小学枪击案 警承认不该延误1小时攻坚

（法新社德州尤瓦尔迪27日电） 美国德州日前发生小学枪击案，共21名师生遇害。警方因花了约1小时才拿下枪手而遭受猛烈批评。有关当局今天表示，警方不该延误攻坚。

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根据德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局长麦克洛（Steven McCraw）说法，18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持AR-15半自动步枪闯入德州尤瓦尔迪（Uvalde）洛伯小学（Robb Elementary School）后，至少两名学童从两间相邻的4年级教室打了数通紧急电话。

麦克洛在记者会上被台下的人连番提问为何延误攻坚时，断断续续地说：「事后看来…这是一个错误的决定，就是这样。」

麦克洛说：「据我们所知，我们认为当时应该有办法可以尽快进入。」他还说：「如果我认为这会有所帮助，我会道歉。」

麦克洛披露当时一连串紧急电话令人揪心的细节，包括学童向警方求助。但他在试图解释延误原因时也表示，现场指挥官当时以为，枪手在最初一波袭击后独自在那里，没有幸存者。

麦克洛说：「我不是在辩护，但回到时间表就可知，当时有一波猛烈攻击，在4分钟内射出数百发子弹，没错，是射进那两间教室。」

「之后的任何射击都是零星的，而且是在门边。因此现场人员以为可能没有任何人幸存，而嫌犯现在试图阻止执法人员接近，或诱使他们进入。」

然而，麦克洛却又告诉记者，警方当天在12时16分接到教室内一名学童的电话，通报有8、9名学童还活着。

根据麦克洛提供的时间表，当时教室门外有多达19名员警，加上人数不详的战术小组人员刚到。

警方最后在12时50分用工友提供的钥匙开门。

麦克洛表示，一名学童打了多通电话，请求警察快来。她最后一通电话被切断，因为她已走到外面。

麦克洛坦言，目前不清楚现场员警在等待的同时，是否知道有那些电话。

德州州长艾波特（Greg Abbott）同时告诉记者，在这场血案后，他得到不准确的讯息。

他说：「我被误导了。我得到的讯息后来发现有一部分是不准确的，我真的是气死。」

© 2022 AFP