德州小学枪击溅血 NBA教练球星纷喊忍无可忍

（法新社洛杉矶24日电） 一名18岁枪手今天在美国德州一所小学大开杀戒，造成19名学童和2名成人丧生。在NBA具有代表性地位的金州勇士教练柯尔及洛杉矶湖人球星詹姆斯纷纷对这起悲剧表达哀悼与憎恶。

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18岁的拉莫斯（Salvador Ramos）今天持枪攻击德州洛伯小学（Robb Elementary School），目前传出21死，包括18名学童。拉莫斯已经毙命，目前还不清楚动机。

父亲遭黎巴嫩什叶派民兵组织伊斯兰圣战（Islamic Jihad）成员杀害的柯尔（Steve Kerr）表示：「现在我不想谈什么篮球，距离这里400英里处有多名儿童和成人遭到枪杀。过去10天，水牛城有非裔遭枪击、南加州有亚裔教会遭枪击，如今我们的孩子在学校遭枪击，这样的事情一再重演。」

「我们到底什么时候才能有所作为？我真的厌倦了，我真的很不想只能在这里对那些受害家庭表达哀痛之意。很抱歉，我不想再这样默哀下去，真的是够了！」

「我们今晚还是要上场比赛。我希望在场的每一个人，还有听到这消息的人们，想想自己的孩子、孙儿、父母、兄弟姊妹，如果今天这件事情发生在你身上，你会做何感想？」

柯尔出生于黎巴嫩首都贝鲁特（Beirut），他的父亲马科姆．柯尔（Malcolm H. Kerr）是一名专精于中东研究的美国学者。1984年1月18日这天早上，时任贝鲁特美国大学（American University of Beirut）校长的马科姆．柯尔遭黎巴嫩什叶派民兵组织伊斯兰圣战（Islamic Jihad）成员杀害，享年52岁。

湖人球星詹姆斯（LeBron James）也在推特怒喊忍无可忍，「这些都只是孩子，我们一直让他们在学校处于危险之中，而学校总被认为是最安全的地方。必须有所改变。一定要！」

© 2022 AFP