德州小学枪案 幸存女童国会作证

（法新社华盛顿8日电） 美国联邦众议院一个委员会今天听取来自近日枪击案受害者和家属令人心碎的证词，包括来自11岁女童瑟瑞尤（Miah Cerrillo）的证词。

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德州尤瓦尔迪（Uvalde）小学枪案发生当下，瑟瑞尤将死去同学的血抹在自己身上装死，以躲过枪手攻击。

在洛伯小学（Robb Elementary School）就读小学四年级的瑟瑞尤对众院委员会讲述19名同学和2位老师上个月遭到18岁枪手拉莫斯（Salvador Ramos）杀害的时刻。

她忆及案发当下，班上原本正在观看一部电影，枪手冲进教室后，大家急忙躲到老师的桌子和自己的书包后方。

瑟瑞尤在预录的简短却揪心的访谈中说道：「他…对我的老师说『晚安』，接着朝她的头部开枪。接着，他击中我的几个同学和白板。」

「当我走向背包时，他射中我身旁的朋友，我想他还会再回来这间教室，于是我沾了些血涂在自己全身。」

瑟瑞尤诉说自己如何完全保持安静，之后趁时机到来时拿了遇害老师的手机，拨打求救电话911。

她表示，她对电话那头的人说：「我们需要帮助，我们需要警察来到教室里。」

传出瑟瑞尤班上孩童卧地身亡或奄奄一息时，十几名警察就在教室外面，却毫无作为，尤瓦尔迪警方已因此受到外界严格审视。

瑟瑞尤被问及，攻击案过后，她希望看见什么样的作为。

她说，「要有安全，我不希望这件事再度发生」，证实了她害怕学校恐再度遭到枪手锁定。

© 2022 AFP