德州惊传校园枪击 拜登：化悲愤为行动抗拥枪游说

（法新社华盛顿24日电） 美国一所德州小学今天惊传酿至少21死的大规模枪击案，总统拜登（Joe Biden）今天呼吁民众站起来，共同对抗强而有力的拥枪游说团体。

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拜登在白宫向社会大众谈话指出：「以天主之名，我们什么时候才将抵抗拥枪游说团体。」

「我们必须行动，别说我们无法在这场残杀中拿出影响力。」

「是时候了，全国公民、每位父母都要化悲愤为行动，我们必须对每位民选官员明确表达：行动的时候到了。」

拜登并未说明他有意采取哪些行动，也未呼吁国会展开特定表决，或指示行政部门拟定政策。

美国一名18岁男子今天持枪攻击德州洛伯小学（Robb Elementary School），目前传出21死，包括18名学童。嫌犯已经毙命，目前还不清楚动机。

美国屡次发生大规模枪击案，包括2012年康乃狄克州桑迪胡克小学（Sandy Hook Elementary School）校园枪击案、2017年国会棒球友谊赛共和党议员枪伤案，以及10天前的纽约州水牛城（Buffalo）超市血案，国会曾多次努力要通过新的联邦枪枝管制法案，但都未能成功。（译者：纪锦玲）

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