德州执行美国今年首次死刑

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（法新社华盛顿19日电） 美国德州今天处决1名杀人犯，这名人犯生前曾以影片方式恳求德州州长减刑。

德州官员表示，琼斯（Quintin Jones）在亨兹市（Huntsville）的监狱被注射药剂死亡。

琼斯在监狱会客室录下一段4分钟的影片，并由「纽约时报」在网路上发布，琼斯在影片中直接对德州共和党籍州长艾波特（Greg Abbott）喊话，恳求将他的死刑减为无期徒刑。

41岁的琼斯说，「我20年前杀了人」，但「我现在完全不是那个人了，我成为死刑犯」。接着他直接对着摄影机向艾波特喊话：「州长，假如您能大发慈悲，网开一面，我会活下去成为更好的人。」

琼斯1999年用球棒打死83岁的姨婆，然后偷走她的30美元去买毒品。

琼斯的支持者包含受害人的姊妹以及女演员莎拉．保罗森（Sarah Paulson），他们在网路上发起请愿恳求艾波特准予减刑，截至今天上午已有逾16万人连署。

艾波特最近6年仅批准1名死刑犯减刑。

琼斯的律师也向美国最高法院递状要求停止处刑，主张琼斯「智能障碍」，不足以构成死刑要件。

这是反死刑的美国总统拜登上任以来美国首次执行死刑。前总统川普去年7月恢复17年来未曾执行的死刑，并在卸任前处决13人，频率之高前所未见。

© 2021 AFP