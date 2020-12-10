德州控4战场州选举违宪17州响应 川普阵营欲介入

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（法新社华盛顿9日电） 德州昨天以选举过程违宪为由，要求美国最高法院否决乔治亚、密西根、宾州与威斯康辛4大战场州的投票结果，美国总统川普和全国17州今天群起响应，力拚翻盘。

川普向最高法院提出动议，要求9名大法官允许他介入此案，并成为德州针对乔治亚等4州提出诉讼的原告。

由共和党籍德州检察长派克斯顿（Ken Paxton）提出的这场诉讼，锁定川普2016年赢得、今年却败给拜登（Joe Biden）的4个战场州。川普先前自称赢得连任，还指控选举普遍舞弊。

这是川普团队与支持者为求翻转11月3日大选结果连串举动的最新一起，先前的努力目前为止都是失败告终。

川普推文说：「这是个大案子，我们的国家需要胜利！」

此外，以密苏里州检察长施密特（Eric Schmitt）为首的另外17州也群起响应，敦促大法官受理德州提出的诉讼。

除了密苏里州，支持向最高法院提出诉讼的还有阿拉巴马州、阿肯色州、佛罗里达州、印第安纳州、堪萨斯州、路易斯安那州、密西西比州、蒙大拿州、内布拉斯加州、北达科他州、奥克拉荷马、南卡罗来纳州、南达科他州、田纳西州、犹他州和西维吉尼亚州。

选务法专家说，德州诉讼缺乏法律依据，成功机会微乎其微。（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP