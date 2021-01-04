德州教堂发生枪击案 一死多人受伤
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（法新社华盛顿3日电） 美国官员表示，德州东北部一座教堂今天上午发生枪击案，造成一人死亡与多人受伤。
德州州长艾波特（Greg Abbott）在声明中证实，维欧纳镇（Winona）斯塔维尔卫理教会（Starrville Methodist Church）发生枪击案，嫌犯已被逮捕。
目前已证实的消息很少，美国广播公司（ABC）地方联营电视台KLTV报导，教会牧师发现有一男子躲在洗手间时拔了枪，男子扑向牧师夺走这把枪并开枪将对方击毙。
KLTV指出，这名姓名不详的男子在前一晚上便涉及一场枪击事件。
报导说，事发后，警察飞车追捕，并开枪击中这名男子。
纳欧纳镇位于达拉斯（Dallas）东方160公里处，人口仅525人。
德州过去发生过其他教堂枪击案。
2017年11月5日，26岁枪手凯利（Devin Patrick Kelley）在索塞兰泉（Sutherland Springs）第一浸信会教堂（First Baptist Church）开枪杀死26名教友，并造成至少20人受伤。枪手后来陈尸在自己车上。这是德州史上最重大的枪击血案。（译者：纪锦玲）
© 2021 AFP