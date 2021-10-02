德州新法严限堕胎权 拜登政府循司法途径力挡

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿1日电） 美国总统拜登政府今天呼吁联邦法官尽早阻止「德州心跳法」施行。这项刚上路的新法禁止德州绝大多数堕胎行为，令人忧心女性获得医疗服务的机会受限。

备受争议的「德州心跳法」（Texas Heartbeat Act）于今年9月1日生效。美国司法部副助理部长内特（Brian Netter）在德州奥斯汀（Austin）的法庭辩论中表示，此法是「对法治的公然威胁」。

美国政府在抗辩中形容这项法律匪夷所思，「意在打击联邦政府并违反宪法」；内特还说，为了阻止此法在法官裁定前执行，有必要采取「司法干预」。

「德州心跳法」是美国境内最严格的禁止堕胎法，只要能侦测到胚胎心跳，通常约在孕期第6周，一律不得堕胎，即使是因乱伦或性侵而怀孕也不能例外。

近年，美国数州相继通过类似法律，但因违反最高法院1973年在「罗诉韦德案」（Roe vs. Wade）创下的重要案例，并未成功实施。最高法院当年裁定，在胎儿能于子宫外存活之前，女性的堕胎权都应受保障，时间约在孕期22周。

「德州心跳法」不同于其他堕胎法的原因在于，法条内容授权任何人对协助堕胎的相关人士提告；内特则批评德州当局是鼓励「私刑正义」。

审理此案的德州西区联邦地区法院法官皮特曼（Robert Pitman）也认为，如果德州对于限制女性堕胎权的合宪性真的这么有信心，为何还费那么大劲，订出以个人身分提告的不寻常规定？

美国最高法院9名大法官目前以保守派居多，上月驳回民权团体和人工流产从业者的请求，决定不出手阻挡「德州心跳法」。

美国联邦政府以维护美国人的宪法权益为由，加入了争论。内特说，美国政府很少针对州法律提起诉讼，但这次势在必行，因为此法「对联邦政府和联邦宪法至高无上的地位来说，是前所未见的攻击」。

德州检察长办公室律师汤普森（William Thompson）批评内特使用「煽动性言论」，并坚称「德州心跳法」遵守最高法院的判例。

皮特曼很快会就此案做出裁定。

© 2021 AFP