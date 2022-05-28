德州枪击案后 乡村乐歌手取消NRA演唱会演出

（法新社纽约28日电） 美国乡村音乐界长期以来一直与美国拥枪游说团体关系密切，但在德州一所学校发生大规模枪击事件后，已有若干明星歌手与全国步枪协会（National Rifle Association）保持距离。

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包括「天佑美国」（God Bless the USA）原唱李格林伍德（Lee Greenwood）在内，至少5名乡村音乐歌手取消了今天在德州登场的全国步枪协会年会演出。着名作品有「美国派」（American Pie）等的创作歌手唐麦克林（Don McLean）也决定不出席。

全国步枪协会最初为这些歌手所作的演出宣传，凸显乡村音乐界与美国拥枪权利之间的关系密切，但专家表示，如今这些歌手取消演出，显示态度已转变。

现年76岁的唐麦克林表示，既然发生了造成19名学生和两名教师死亡的德州尤瓦尔迪镇（Uvalde）校园枪击案，若在排定今天举行的「伟大自由之夜」（Grand Ole Night of Freedom）演唱会上演出，将是「失礼而且伤人的」。

李格林伍德的爱国经典歌曲「天佑美国」经常在前总统川普的竞选集会中播放，他说出于对那些哀悼者的尊重，已取消表演；拉里加特林（Larry Gatlin）也表示，「出于良知」，他无法演出。

根据「今日美国报」（USA Today）刊登的声明，乡村乐团奔放之心合唱团（Restless Heart）主唱T格雷厄姆布朗（T. Graham Brown）和拉里史都华（Larry Stewart）也取消演出。

© 2022 AFP