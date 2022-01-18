德州犹太教堂案 拉比朝绑匪丢椅子助人质逃脱

（法新社华盛顿17日电） 历时约10小时的犹太教堂人质事件落幕，当时遭到挟持的教堂拉比说明他如何朝持枪歹徒扔出一把椅子，协助被劫持的人质逃脱。

广告 继续浏览后续

位于达拉斯附近小镇科利维尔（Colleyville）犹太教堂「贝斯以色列公理会」（Congregation Beth Israel）拉比塞特隆-沃克（Charlie Cytron-Walker）告诉美国哥伦比亚广播公司（CBS），在15日长达10小时绑架折磨过程中的「最后一刻」，绑架者「没有得到他想要的」。

他说：「事情看起来不妙，听起来也不太妙。」

受访过程中，他说话声音中仍然激动：「这太可怕了，当我看到他（绑架者）处于不利位置的机会时，我确认和我在一起的两位先生（人质）已经准备好逃跑了。」

他说，教堂的出口离他们不远。

「我叫他们走。我朝持枪歹徒丢出一把椅子，然后朝门口闯，我们3个人都能在没有开枪情况下逃离。」

美国联邦调查局（FBI）证实，绑架者是44岁的英国公民阿卡拉姆（Malik Faisal Akram）。

包括拉比在内，阿卡拉姆15日在犹太教堂劫持4个人作为人质，美国总统拜登形容这是「恐怖行为」。（译者：林沂锋/核稿：刘学源）

© 2022 AFP