德州社媒法禁平台审查用户言论 美国最高法院裁暂缓实施

（法新社华盛顿31日电） 美国德州一条禁止社群媒体平台以用户观点为依据「审查」贴文的争议性法律，今天遭到最高法院裁定暂缓实施。

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此法若上路，社群平台约束仇恨偏执言论、甚至连点出明显造假的文章，都可能触犯法律。

政治保守派指控脸书（Facebook）、推特（Twitter）等社群媒体巨擘扼杀言论，但未提出佐证。社群媒体则是屡屡自辩，称是根据真实世界伤害风险等因子，来决定是否审核内容。

美国前总统川普的支持者2021年1月6日攻击国会山庄，试图阻止总统当选人拜登上任，之后川普就被脸书和推特停权。

德州这条法律禁止用户超过5000万的社群媒体平台，依据用户的政治观点禁言。

会员包括亚马逊（Amazon）、脸书和谷歌（Google）的产业协会NetChoice挑战这项法律，并说服德州联邦法院停止实施，直到厘清此法是否和美国宪法第一修正案（US Constitution's First Amendment）相冲突为止。

上诉法院后来支持德州，称德州得继续实施这项法律，此案因此提交到最高法院。

最高法院在今天支持原审裁定，在厘清是否应完全废除德州HB 20法之前，此法暂缓实施。

© 2022 AFP