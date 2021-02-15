德州酷寒引发供应疑虑 WTI油价每桶涨破60美元

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（法新社香港15日电） 美国德州遭逢严酷寒流，交易商警告，这可能导致石油产量大减。由于外界担心石油供应出问题，美国西德州中级原油价格今天上涨到每桶逾60美元，为一年多来首见。

西德州中级原油（West Texas Intermediate，WTI）在亚洲交易上涨2.19%，达每桶60.77美元，这是自去年一月以来的最高点。去年一月之后，2019冠状病毒疾病（COVID-19）重创对石油的需求，石油市场暴跌。

基于对全球经济逐步复苏的预期，以及美国总统拜登政府推出振兴计画，加上期望疫情减缓和疫苗推出有助于生活回归正常，进而刺激市场需求，原油价格已连续数月上涨。

伦敦布伦特原油（Brent Crude）上周已先突破每桶60美元的门槛。布伦特与西德州中级原油自今年初以来，双双上涨超过20%。

位于新加坡的能源分析机构Vanda Insights创办人哈里（Vandana Hari）说：「寒流、沙乌地阿拉伯再度减产、美国承诺推出新的振兴方案，这些都促使（油价上涨）。」

但他补充：「最重要的单一因素是，过去4周以来，全球COVID-19疫情逐渐降温，持怀疑论者可能没注意或者不相信这一点。」

© 2021 AFP