德总理称对俄制裁已见效

（法新社柏林27日电） 德国总理萧兹（Olaf Scholz）今天表示，俄罗斯侵略乌克兰后，西方盟邦出重拳制裁俄国已经见效。欧洲联盟成员国外长稍晚另将通过对俄国的第3轮制裁。

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萧兹表示：「过去这一周，俄国股市跌幅已超过30%，这显示我们的制裁正在奏效。…我们保留实施进一步制裁的权利。」

德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）今天则说，德国及其西方盟邦应维持住制裁动力，因为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）心里有长期计画。

贝尔伯克在德国国会下议院联邦议院（Bundestag）的特别会议上表示：「蒲亭背信弃义的游戏是长期的，所以我们的制裁也应当如此。我们必须确保动力不会在3个月内耗尽。」

欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔（Josep Borrell）则透过推特（Twitter）写道，欧盟成员国外长将在今天稍晚的视讯会议中，通过对俄国的第3轮制裁，其中将包括把若干俄国银行逐出环球银行金融电信协会（SWIFT）支付系统。

除了制裁，萧兹今天也在德国国会特别会议上说，随着俄国入侵乌克兰，全世界已处在一个「新时代」，西方盟邦正面临一项问题：他们能否集结足够力量来限制俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）这类「战争贩子」。

萧兹还说，他对于与俄国谈判仍抱持开放态度，但警告莫斯科必须准备好进行「真正的对话」。

俄国侵略乌克兰也促使欧洲最大经济体德国改变原有军事政策。萧兹提到，德国今年将挹注1000亿欧元（新台币约3兆1500亿元）于军事装备，而且每年的国防投资将达国内生产毛额（GDP）的2%以上。

萧兹说，「我们将设立联邦国防军（Bundeswehr）特别基金」，相关预算将用于投资和军备计画。他还说应该把这项基金写入宪法。

俄罗斯24日进攻乌克兰几小时后，德国陆军参谋长梅兹（Alfons Mais）不寻常地公开宣泄对德国长期轻忽军事战备的不满，并指出德国军方协助应对的能力有限。德国前国防部长康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）也坦言当局犯了「历史错误」。

© 2022 AFP