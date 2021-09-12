德执政党民调落后 总理人选辩论会面临背水一战

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（法新社法兰克福12日电） 德国大选第2场电视辩论会今天将登场，现任总理梅克尔所属的保守派阵营在民调落后下，他们推出的总理人选拉谢特必须把握少数最后表现机会，以缩小和中间偏左对手的差距。

距离德国大选投票日只剩2周。频频失态的拉谢特（Armin Laschet）将在选前倒数第2场黄金时段电视辩论会上，和代表社会民主党（SPD）的现任财政部长萧兹（Olaf Scholz）及左倾绿党（Greens）的总理人选贝尔伯克（Annalena Baerbock）展开一番唇枪舌战。

这场将决定后梅克尔（Angela Merkel）时代首位德国领导人的大选，在这个欧洲最大经济体意外出现紧绷局面。

根据最新民调，梅克尔的中间偏右基民/基社联盟（CDU/CSU）支持率已大跌至史上低点20%左右，社民党支持率则超车攀上约26%。

由于绿党支持率也有15%，因此存在数种联合政府组成可能性。不过观察家指出，一度声势最强的拉谢特目前看来夺下总理宝座的机率正迅速下降。

德国「画报」（Bild）报导，这场辩论会恐怕是拉谢特的背水一战。「他若要力挽狂澜，便得明显获胜。」

拉谢特8月在首场电视辩论会上的表现，选民并不买单；当时萧兹显然是赢家。

拉谢特是现任德国北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia）总理，他发生几次失态后声望直落，包括在德国7月致命洪灾的罹难者追悼会上被摄影机拍到嘻笑画面。

反观原本经常被形容为呆板没魅力的萧兹，竞选以来则一路稳扎稳打没出差错。这位63岁副总理虽来自梅克尔对手党，但他把自己定位为延续政策的梅克尔遗产自然继承人。

德国权威明镜周刊（Der Spiegel）直言，二次大战后称霸德国政坛的基民/基社联盟，如今面临可能在26日大选遭遇「历史性溃败」。

德国保守派政治人物也表现出愈来愈紧张迹象，他们对萧兹展开攻势，指责他靠梅克尔才窜出头，并试图带领德国向左转。

甚至即将卸任但仍广受民众欢迎的梅克尔，也和萧兹拉开距离。她批评萧兹不明确排除与主张解散北大西洋公约组织（NATO）的激进左派党（Linke）联合执政的可能性。

左派党目前民调支持率为6%，理论上有可能和社民党及绿党组成3方联合政府。

© 2021 AFP