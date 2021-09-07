德执政联盟民调落后 总理梅克尔力挺同党接班人

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（法新社柏林7日电） 德国将于本月26日举行全国大选，总理梅克尔今天表态支持同党候选人拉谢特（Armin Laschet）。不过，民调显示她所属的基督教民主党（CDU）支持度落后。

梅克尔在国会发表谈话时表示：「这是一次特别的选举，这不仅是因为这是1949年以来，首度没有现任总理竞选连任，也因为这次选举将决定在这个艰困时机，国家的未来走向。」

梅克尔强调：「对国家而言，最佳选择就是由基督教民主党（CDU）/基督教社会党（CSU）联盟执政，并让拉谢特出任总理，因为他的政府就是稳定、可靠、温和、中立的象徵。」

这可能是大选前梅克尔最后一次在国会发表谈话。

拉谢特长期以来都是接替梅克尔出任总理的热门人选，但在一连串失言风波后，他的支持度直线下降。

7月致命洪灾肆虐德国西部时，拉谢特身为重灾区北莱因-西发利亚邦（North Rhine-Westphalia state）首长，因救灾时反应迟钝饱受批评。

现年60岁的拉谢特向灾民致意时，被媒体镜头拍到与当地官员开玩笑，还因穿着不合适的皮鞋前往现场而被嘲笑。

随着梅克尔准备在执政16年后退休，基民党/基社党的民调结果相当不乐观。

德国「画报」（Bild）5日民调显示，基民党/基社党的支持度仅有20%，创下二战后以来最差的纪录。在2017年大选中，该联盟的支持度还有33%。

目前，民调领先的总理候选人是副总理兼财政部长萧兹（Olaf Scholz）。他领导的中间偏左社会民主党（SPD）支持率为25%。

© 2021 AFP