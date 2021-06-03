德承认种族灭绝 纳米比亚人批没诚意

广告 继续浏览后续

（法新社温荷克3日电） 历经5年协商，德国坦承往昔殖民统治非洲国家纳米比亚期间，曾犯下种族灭绝罪行，并允诺给予11亿欧元经济援助，但受害者遗眷不满协商过程从未受邀，抨击根本不尊重他们。

赫雷罗种族灭绝基金会（Ovaherero Genocide Foundation）前主席穆因姜格（Esther Muinjangue）表示：「我们是透过广播与报纸才得知宣布（敲定协议），我们从未参与协商。」穆因姜格也是纳米比亚卫生部副部长，痛批德国不直接赔偿遭灭绝的族群。

纳米比亚经济学家海伊（Salomo Hei）哀叹：「这是脸上挨了一记耳光，敲定协议的方式非常粗糙，漠视那些死于非命的冤魂。」海伊的祖先也是惨遭杀戮的受害者。

德国5月28日坦承，1904至1908年间，定居当地的殖民者曾向赫雷罗族（Herero）与纳马族（Nama）展开「种族灭绝」。

针对德国的血腥暴行，纳米比亚政府历经5年协商，敲定极具指标性的协议，而官方采用种族灭绝这个词汇，也是协议的内容之一，若干历史学家把当年的这桩惨案称为20世纪首宗种族灭绝事件。

德国则是刻意避开「赔偿」的字眼，而是提供称之为「发展」的基金，金额高达11亿欧元（约新台币377亿元），于30年内分期支付。

但这份「和解」协议中的用字遣词引发赫雷罗族与纳马族代表的不满，他们声称从未受邀参与协商。德国与纳米比亚政府达成的和解协议，还需经由国会核可。（译者：曹宇帆/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP