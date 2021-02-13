德拉吉危机中任义大利总理 新政府体现跨党支持

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（法新社罗马12日电） 前欧洲中央银行总裁德拉吉（Mario Draghi）今天正式担起义大利总理一职，他和他筹组的新政府，将对付疫情和经济等多重危机。

73岁的德拉吉率领的新政府，将取代前总理孔蒂（Giuseppe Conte）的中间偏左联盟。孔蒂的政府上月垮台，使得义大利在前所未见的危机中方寸大乱。

义大利银行（Bank of Italy）总裁佛朗哥（Daniele Franco）获任命为经济部长；现任卫生部长史伯兰沙（Roberto Speranza）和外交部长迪马尤（Luigi Di Maio）都将留任。

义大利是最早面临2019冠状病毒疾病（COVID-19）严重疫情的欧洲国家，迄今已有9万3000人病故，目前每天仍新增数百人丧命。

义大利去年实施封锁等严格措施，使得这个欧元区第3大经济体陷入第二次世界大战以来最惨重的衰退，去年经济剧烈萎缩了8.9%，逾42万人失业。

义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）本月3日徵询德拉吉出任总理一职。德拉吉身为经济学者，备受敬重，几乎所有主要政党都支持他，从左派到极右翼的「联盟党」（Lega），包括走民粹路线的五星运动（Movimento 5 Stelle）、中间偏左的民主党（Democratic Party）和活力党（Italia Viva）等。

© 2021 AFP