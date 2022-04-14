德极右团体计画绑架卫生部长 检警破获逮捕4人

（法新社柏林14日电） 德国检方今天表示，已经逮捕极右派团体「联合爱国者」的4名成员，因为他们「准备发起爆炸攻击和其他暴力行动」，且涉嫌密谋绑架德国卫生部长劳德巴赫 。

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极右派团体「联合爱国者」（United Patriots）反对德国政府的COVID-19（2019冠状病毒疾病）防疫限制措施，这些被逮捕的嫌犯更被指控密谋「绑架知名公众人物」。

德国卫生部消息人士告诉法新社，卫生部长劳德巴赫（Karl Lauterbach）就是他们的下手目标之一。

德国科布伦兹（Koblenz）检方和位于梅因斯（Mainz）的莱因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate） 警局发表联合声明说，这个团体主要目标是「破坏供电设施，以造成全国范围的长时间停电」。

声明提到：「这是为了制造出类似内战的状况，以期最终推翻德国民主制度。」

路透社报导，劳德巴赫指出，这个已被破获的阴谋显示，有一股运作中的势力正利用反对防疫限制措施的抗议去破坏德国和德国民主制度的稳定。

劳德巴赫在记者会表示：「这固然是我们社会上的少数人，但他们非常危险。」

就在去年12月，德国警方侦破反疫苗团体人士企图谋杀东部萨克森邦总理克里契麦（Michael Kretschmer） 的阴谋。

© 2022 AFP