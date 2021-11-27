德染疫病患塞爆医院 重症者转送疫情较轻微地区

（法新社柏林26日电） 德国今天出动一架军机将需要重症照护的COVID-19病患转送到疫情比较轻微地区，这是前所未有的作法。在严重的第4波疫情冲击下，医院病房已人满为患。

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德国空军发言人说，一架有特殊装备的空中巴士310 医疗运输机，从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情严重的巴伐利亚邦（Bavaria）梅明根（Memmingen）起飞，前往西部的明斯特/奥斯纳布吕克（Muenster/Osnabrueck）机场。

根据疫情爆发较早时期制定的应变计画，不堪负荷的各医院加护病房正将病患转送到仍有重症收治能力的医院。

第4波疫情来势汹汹，欧盟人口第一大国德国的南部和东南部首当其冲。

德国卫生部长史巴恩（Jens Spahn）对记者说：「情况非常严重，尤甚于疫情爆发以来任何时期。」他同时呼吁德国联邦制度下的地方当局，加强封锁措施。

国防部发言人表示，今天起飞的运输机有6个重症照护床位，首次飞行会满载，同时还有其他飞机待命中。

德国染疫病故人数，已在本周首次突破10万人大关，每日新增病例数也不断刷新纪录。

德国卫生部辖下罗伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通报，过去24小时内新增7万6414例病例，每 10万人的7天发病率达438.2人，双双创下新高。

© 2021 AFP