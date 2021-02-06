德法两国领袖喊话 声援欧盟COVID-19疫苗策略

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（法新社柏林5日电） 欧盟（EU）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗联合接种计画尽管起步困难重重，德国总理梅克尔和法国总统马克宏今天仍喊话声援欧盟的疫苗策略。

马克宏（Emmanuel Macron）跟梅克尔（Angela Merkel）会谈后，他透过线上记者会表示：「我完全支持欧盟的作法。如果像是法国和德国这样的国家在疫苗方面相互竞争，民众会怎么说？」

马克宏说：「这将会是一团乱，适得其反。」

梅克尔指出，疫苗推出缓慢，这代表欧盟需要提升药品生产能力，「但由欧盟统一订购的基本决策是对的」。

相较于美国、以色列和英国如火如荼大规模展开国内疫苗施打计画，近几周来欧盟27个成员国则因疫苗接种进度缓慢而日益不满。

梅克尔本周数度接受媒体访问，她表示欧盟和疫苗制造商正「尽可能加快脚步工作」 ，以加速疫苗接种和扩大生产线。

她指出，欧盟已为境内4亿5000万公民订购足够的疫苗，但一开始的短缺问题暴露出欧盟的「生产能力不如我们所想像」。

梅克尔还说：「生产疫苗不是一蹴可几的事，这些都是复杂的过程。」

© 2021 AFP