德生技公司BioNTech疫苗竞赛大赢家 创办人夫妻皆移民后代

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（法新社柏林2日电） 德国生技公司BioNTech由夫妻档创立，均来自土耳其移民家庭，如今他们与辉瑞联手研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗已获得英国批准，最快将于下周施打。

沙辛（Ugur Sahin）与妻子杜勒齐（Ozlem Tureci）均来自土耳其移民家庭，2008年两人在德国西部城市梅因斯（Mainz）创立BioNTech。

BioNTech执行长沙辛4岁时随父母从土耳其来到德国，他的父亲在科隆（Cologne）的福特（Ford）车厂当外籍劳工。这些移民有许多人后来留在德国定居。

沙辛的妻子杜勒齐是BioNTech的医疗长，她的父亲是来自土耳其伊斯坦堡的医师。

BioNTech拥有1500名员工，于今年1月暂停癌症研究，将重心全力放在对抗2019冠状病毒疾病，称此为「光速计画」（Speed of Light），将信使核糖核酸（messenger RNA）的癌症相关研究应用在疫苗上，这项创新技术在市场上尚无前例。BioNTech于3月和美国辉瑞大药厂展开伙伴关系。

他们在2001年创建第一家生技公司Ganymed，2016年将公司转售。他们2008年创立的第2家公司BioNTech，为癌症病患研发新一代疗法，所运用的技术如今用在2019冠状病毒疾病疫苗上。

© 2020 AFP