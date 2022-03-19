德经济部长访卡达与阿联 寻俄天然气替代供应源

（法新社柏林18日电） 德国经济部长哈柏克（Robert Habeck）本周末将访问卡达和阿拉伯联合大公国，在乌克兰战事爆发后，他急欲寻找俄罗斯天然气的替代供应源，以减少对俄国的依赖。

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法新社报导，卡达是世上液化天然气最大出口国之一，在减少欧洲对俄罗斯能源的依赖上，可发挥关键作用。

少有国家如同德国一般地仰赖进口的俄罗斯能源，在俄国入侵乌克兰之前，德国约55%天然气来自俄国。

哈柏克在启程前发表声明说：「一方面，我们在短期内暂时需要更多的液化天然气，希望能取得这些天然气。另一方面，我们也必须加快速度，以绿色氢能取代传统天然气。」

哈柏克并说，卡达和阿联对德国达成这些目标，具有「最大的重要性」。

绿党籍的哈柏克19日将访问卡达，与国王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani）会面，接着在20日访问阿拉伯联合大公国，与几位部长会谈。

本月稍早，哈柏克已往访天然气出口大国挪威与液化天然气供应国美国。

哈柏克告诉德国第一电视台（ARD）：「我确信，我们与挪威、美国、加拿大和卡达的讨论结果，将使欧洲和德国取得更多液化天然气。」

德国和挪威并已商定，针对两国间建造氢气输送管的可能性进行研究。

© 2022 AFP