德罗森末节砍下13分 公牛扳倒东区龙头篮网

（法新社纽约4日电） 包含末节砍进13分，德罗森（DeMar DeRozan）今天整场比赛攻下29分，携手飙进31分的拉文（Zach LaVine），让NBA公牛111比107击败东区龙头篮网。

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美国职篮NBA东区排名第2的芝加哥公牛，目前仅落后布鲁克林篮网0.5场胜差。

德罗森在这场比赛的第4节11投6中，是公牛赢球一大关键。

公牛这场比赛的整体投篮命中率有4成77，整场比赛砍进10记三分球，阵中的佛契维奇（Nikola Vucevic）和新秀杜苏姆（Ayo Dosunmu）分别获得11分。

今天整体投篮命中率4成14的篮网，本季第2次输给公牛。

杜兰特（Kevin Durant）有28分、10篮板的「双十」成绩，阿德雷奇（LaMarcus Aldridge）为篮网挹注20分，哈登（James Harden）有14分、14助攻的演出。

篮网在第3节打完时，还以82比79领先，但公牛在杜苏姆终场前8分39秒时跳投得手后，反以87比86领先篮网。

德罗森此役最后一次得分，让公牛103比100领先，之后才又助攻给波尔（Lonzo Ball），让他砍进一记三分球，让公牛取得110比105领先，奠定胜基。

© 2021 AFP