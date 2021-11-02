德罗森37分全场最高 公牛逆转胜塞尔蒂克

（法新社波士顿1日电） 美国职篮NBA芝加哥公牛今天最后一节大反攻，且德罗森（DeMar DeRozan）攻下全场最高37分，助球队终场128比114击败波士顿塞尔蒂克。

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塞尔蒂克第3节末段时一度还领先19分，但之后公牛打出一波29比9的攻势，终场前6分54秒杜苏姆（Ayo Dosunmu）命中三分球，助公牛106比105反超。

公牛随后将领先优势扩大到两位数，最后一节共拿下39分，完全打爆仅获11分的塞尔蒂克。

德罗森全场20投15中，还为公牛抢下7篮板。队友拉文（Zach LaVine）缴出26分、7助攻；杜苏姆贡献14分；波尔（Lonzo Ball）挹注12分；佛契维奇（Nikola Vucevic）缴出11分10篮板9助攻准大三元。

塞尔蒂克方面，布朗（Jaylen Brown）拿下全队最高28分外加7篮板；塔特姆（Jayson Tatum）20分、霍福德（Al Horford）20分10篮板；史玛特（Marcus Smart）16分。

公牛战绩来到6胜1败，塞尔蒂克则跌至2胜5败，是球队自2006-07球季1胜6败以来，最糟的开季头7场成绩。

© 2021 AFP