德裔美籍建筑大师雅恩车祸身亡 作品遍布全球

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（法新社华盛顿9日电） 以后现代建筑着称的德裔美籍建筑大师雅恩（Helmut Jahn）昨天在伊利诺州不幸车祸身亡。他参与过的建案遍布全球，包括芝加哥汤普森中心、华府联邦调查局总部和柏林的索尼中心。

依据警方说法，雅恩昨天午后在芝加哥以西约100公里处坎普顿山（Campton Hills）骑经一处路口时，「未能依照停车标志停车」，遭2辆对向来车撞上，不幸身亡。

雅恩1965年于德国慕尼黑工业大学（Technical University of Munich）毕业后，前往芝加哥就读伊利诺理工学院（Illinois Institute of Technology），现代主义建筑大师凡德罗（Ludwig Mies van der Rohe ）曾任这所学校前身艾摩学院（Armour Institute）的建筑学院院长。

雅恩于1970和80年代在芝加哥的多座建筑闯出名号，包括充满争议的汤普森中心（Thompson Center）和欧海尔国际机场（O'Hare International Airport）的联合航空航厦（United Airlines Terminal）。

他也参与位于华府的联邦调查局（FBI）总部设计，后来陆续打造慕尼黑机场中心（Munich Airport Center）和位于柏林的索尼中心（Sony Center）。

芝加哥市长莱特夫特（Lori Lightfoot）在社群媒体推特（Twitter）上发文表示：「雅恩是芝加哥最富创造力的建筑师之一…他对这座城市的影响永远不会被世人遗忘。」（译者：李佩珊/核稿：陈昱婷）

© 2021 AFP