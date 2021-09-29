德语外宣频道遭YouTube关闭 俄罗斯扬言报复

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（法新社莫斯科29日电） 俄罗斯国营电视台「今日俄罗斯」在YouTube的德语频道遭关闭，俄国指德国参与其中威胁报复，并扬言封锁YouTube。德国政府撇清与此事关系，并警告俄国勿报复在俄德国媒体。

俄罗斯当局企图加强控制国民能在网路上看到的内容，而对国外科技巨擘加剧施压力度，同时也推出一系列计画以扩大在国外的影响力，尤其是透过经营多种语言广播和网站的「今日俄罗斯」（RT）。

YouTube昨天告诉德国媒体，平台已基于违反冠状病毒假讯息指南这一理由，对「今日俄罗斯」发出警告，并关闭它旗下两个违反使用者条款的频道。

俄罗斯外交部则指控YouTube此举是「前所未见的媒体侵略行为」，并称YouTube可能获得德国政府协助。

俄国外交部在声明中表示：「针对在俄罗斯的德国媒体采取相对应报复措施，似乎不仅是恰当的，也是必须的。」

对此，德国政府今天否认参与YouTube关闭「今日俄罗斯」德语频道一事，并警告俄罗斯，不要对在俄国的德媒进行报复。

德国总理梅克尔发言人塞柏特（Steffen Seibert）指出，YouTube的举动「不是国家措施」，德国政府与它毫无关联。

同时，俄罗斯国家资讯科技、通讯及大众传媒监察机构（Roskomnadzor）威胁，要在俄国境内封锁YouTube，指控此影音平台进行「审查」。

Roskomnadzor表示，已致函YouTube母公司谷歌（Google），要求尽速解除对两个频道RT DE以及Der Fehlende的所有限制，并称这些限制「违反资讯自由传播的关键原则」。

© 2021 AFP