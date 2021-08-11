德铁司机员大罢工 旅客无奈

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（法新社柏林11日电） 由于加薪事宜谈不拢，德国铁路司机员今天进行大罢工，干扰铁道系统运作。此时适逢德国夏季度假旺季，旅客也只能苦等。

这场罢工昨天先从货运服务开始，今天扩大至其余铁道网。根据德国铁路公司（Deutsche Bahn），目前只有「25%长途列车」运作中。

在柏林（Berlin）车站，列车启程的告示牌几近空白。上面显示的极少数车次，有的注明取消，有的则是误点。

78岁的葛拉姆里契（Peter Gramlich）与妻子准备前往西部波洪市（Bochum）探亲，他认为「这场罢工完全没必要」，而且COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情让情况更麻烦，他们的「列车会变得非常挤」，难以与其他乘客保持社交距离。

由于德铁与德国火车司机工会（GDL）未能就加薪达成协议，工会内部表决后，决定发起罢工。

工会要求2021年加薪1.4%和600欧元（新台币约1万9600元）的奖金，2022年进一步加薪1.8%。德铁则提议分两步骤逐步加薪3.2%，但希望在2022和2023年实施。

这波罢工预计持续到当地时间13日凌晨2时。

© 2021 AFP