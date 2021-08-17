德防长吁北约 应从阿富汗任务失败汲取教训

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（法新社柏林17日电） 在北约盟国于阿富汗首都喀布尔竭力采取艰难撤离行动之际，批评者抨击北约在阿富汗的任务「彻底失败」，德国国防部长康坎鲍尔今天呼吁北约，应从其阿富汗任务汲取教训。

法新社报导，北大西洋公约组织（NATO）成员国大使今天将召开紧急会议，商讨阿富汗情势。与此同时，西方盟国部队正试图加速当地的撤离任务。

康坎鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在这场会议前告诉德国第二电视台（ZDF）：「我们在北约内部有许多工作必须要做。」

此外，康坎鲍尔也指出，北约将必须处理喀布尔（Kabul）沦陷造成的后果，包括德国是否将承担更重要角色。

德国官员在描述地面混乱情况时透露，一架德国军机离开喀布尔时，只载走7名撤离人员，喀布尔机场地面仍有数百人在等候。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）所属基督教民主党（Christian Democrats）党魁拉谢特（Armin Laschet）形容，阿富汗任务是北约史上「最大彻底失败」。

许多其他德国知名人士也对美国政府决定撤离阿富汗表达失望，这项决定使得塔利班得以加速在阿富汗重新掌权。

© 2021 AFP