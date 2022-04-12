德高层代表团访乌克兰展现支持 总理萧兹未同行引发质疑

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（法新社柏林12日电） 一名消息人士告诉法新社，德国联合政府代表团今天出访乌克兰，这让德国总理萧兹（Olaf Scholz）面临日益沉重压力，要求他效仿其他西方领导人，亲自前往基辅表示支持。 消息人士透露，出访乌克兰的代表团成员包括自民党（FDP）的施卓克-齐默曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）、与萧兹同属社会民主党（Social Democrat）的罗斯（Michael Roth），以及绿党的何怀特（Anton Hofreiter），他们正在乌国西部会见当地国会议员。这也证实了德国明镜周刊（Der Spiegel）先前的报导。 罗斯的发言人证实，他们「已出发前往乌克兰」，惟基于「安全考量」，无法说明进一步细节。 德国国会国防委员会、外交委员会和欧洲委员会主席此次访问乌克兰，是自2月24日俄军入侵以来，德国政府高层代表团首次访乌。 近日数国领导人，包括英国首相强生（Boris Johnson）和欧盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）陆续亲访基辅，这让批评人士质疑，萧兹本人为何没有前往当地表示支持。 据德国画报（Bild）报导，9日强生「在基辅与乌克兰总统泽伦斯基并肩行走」时，萧兹在「即将举行地方选举的吕北克（Luebeck）竞选造势活动上挥手致意」。 保守派外交政策专家基塞维特（Roderich Kiesewetter）表示：「我希望我们的总理效仿（其他国家领袖的榜样），并了解（乌克兰）当地情况。」 先前，萧兹也因为在向乌克兰提供重型武器问题上犹豫不决，而备受抨击；尽管在俄罗斯入侵乌国后，德国国防政策已出现「发夹弯」。 今天访乌的3名德国政治人物都支持向基辅提供重型武器。德国外交部长贝尔伯克（Annalena Baerbock）11日也在卢森堡（Luxembourg）的欧盟外长会议场边，表态支持提供重型武器。